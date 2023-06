OTSE POSTIMEHEST ⟩ Raivo Vare: Putini saab viisakalt kõrvaldada, ilma et seetõttu mingi suuremat sorti revolutsioon tekiks

Samas on selles mängus veel keegi. Tundub, et keegi Kremlist on teda natuke õhutanud, saavutamaks endale soovitud tulemust. Sõltumata sellest, kes see oli või mida saavutada taheti, tundub kõikide märkide järgi, et osa relvastatud institutsioone ei ole praeguse olukorraga Venemaal rahul, sealhulgas sõja ja selle juhtimisega, ning see on oluline.

Putini režiimi säilimise seisukohast annab see indikatsiooni, et ta ei olegi selle kehastus. Kui seni on samastatud režiimi Putiniga, siis nüüd on selge, et päris nii see ei ole. Putinil on kahtlemata toetajaid, kuid on ka palju rahulolematuid. Nii et nüüd on tekkinud olukord, kus Putini saab ka viisakalt kõrvaldada, ilma et seetõttu mingi suuremat sorti revolutsioon tekiks. Nii et ka Putini isiklik tulevik on tume.