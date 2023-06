SÕJASTUUDIO ⟩ Kalev Stoicescu: riigipöördekatse Venemaal ei pruugi veel läbi olla

Mis Wagneri armeega peale hakatakse?

Ametlikult on teatatud, et wagnerlased on koju saadetud ja kinnitatud, et need, kes ei ole relvastatud mässus osalenud, saavad edasi teenida Venemaa relvajõududes. Venelased ise ütlevad, et oi kui kahju, see on suur lahingukogemuse ja karastusega armee, et neist ei saa niisama loobuda ja veel lisaks kulutada jõudu selleks, et neid kuidagi taltsutada. Paraku on nii, et kui nad koju saata, siis mida nad seal kodus teevad, nad on ju mässajad, nad hakkavad uuesti mässama. Nii et see on Putini jaoks väga ohtlik element. Ma arvan, et nüüd on ületatud mingisugune piir, kus Venemaal ebastabiilsus suureneb.

Mässukatse ajal räägiti ka palju sellest, et see annab võimaluse Ukraina armeele.

See oli ka üks põhjus, miks Kremlil oli vaja see kiiresti ära lõpetada, et mitte tekitada veel suuremat kaost. Ühtlasi annaks see Ukrainale võimaluse alustada suuremahulise pealetungiga. On üsna selge, et võimu üleminek Venemaal on alanud ja alanud on see just nimelt Putini diskrediteerimisega, et ta oleks rahva silmis nõrk juht, et just rahvas ütleks, et ongi hea, et ta ära läheb.

Kus Putin üldse olla võiks?