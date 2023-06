Erisaade ⟩ Pevkur: fookus tuleb Wagneri mässu pealt Ukraina sõjale tagasi saada

Milline võis olla kokkuleppe sisu? Mida Wagneri mäss Venemaal muutis ja kas see lõi Vladimir Putini positsiooni kõikuma? Nendel teemadel arutlesid Postimehe erisaates kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ja riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas.

Saatejuht oli Nele Kullerkupp.

* * *

«Selge oli see, et kui see samm ette võeti, siis mingit eesmärki see kandis – kas eesmärk oli varude saamine, sõnumi saatmine [Venemaa president Vladimir] Putinile, et [kaitseminister Sergei] Šoigu ja [kindral Valeri] Gerassimov on vaja lahti lasta või midagi muud, aga selge oli see, et mässuga Putinit maha võtta sõjaliselt ei õnnestu,» kõneles Pevkur.

Tema hinnangul poleks Vene erasõjafirma Wagner juhil Jevgeni Prigožinil õnnestunud eesmärki saavutada isegi juhul, kui ta oleks kõik 25 000 wagnerlast Moskva peale viinud. «Võtame selle asja kokku niimoodi, et see, mida praegu näeme – kas või kokkulepe – on ikkagi jäämäe veepealne osa. Väga palju sellest on peidus, väga palju veel teadmata, aga fakt on see, et nii Putini kui ka Prigožini usaldusväärsus või tõsiseltvõetavus sai korralikult kannatada,» lisas kaitseminister.