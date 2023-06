ERISAADE ⟩ Kuidas võiks Prigožini vallutusretk lõppeda? Saates arutles Rainer Saks

Saatejuht on Nele Kullerkupp.

«Kõige selle põhjus on see, mida ta väidab, et Vene kaiseministeerium ja kindralstaap ei suuda juhtida sõda Ukrainas. Ta on nimetanud seda täielikuks läbikukkumiseks,» võttis Saks kokku. Samuti heidab Prigožin ette paljude sõdurite hukkumist ja Venemaa inimestele valetamist.

Wagneri juht tahab Saksa sõnul nüüd kas kaitseminister Šoigu ja kindralstaabi juhi Gerassimovi välja vahetamist või nendega kohtumist.

«Ma ei oleks uskunud, et ta suudab sellise aktsiooni läbi viia,» lausus Saks. Ta andis mõista, et pärast Ukrainas sõja alustamist ja sealseid tagasilööke, on loogiline, et poliitiline võimekus kahtluse alla seatakse. «Kas selle tulemusel Venemaal võim muutub? Pigem ei, aga midagi kindlasti. See näitab, et see sõda on muutunud Venemaa ühiskonna jaoks nii tõsiseks probleemiks, mida võiduga Ukrainas seda lahendada ei suudeta.»

Nn vallutatud linnades on julgeolekueksperdi hinnangul omapärane situatsioon: «Põhimõtteliselt ei ole me näinud relvastatud võitlust. Prigožini väed on suutnud võtta mingi osa linnast ja selle ümbritsevatest objektidest enda kontrolli alla, aga Vene üksused justkui pole ka relvadest loobunud.»

Lojaalset toetajaskonda pole

Ehkki Saks märkis, et Prigožin on aktsiooni ilmselt ette valmistanud ja spontaanne see ei ole, siis tema laialdasse toetajaskonda ta ei usu: «Vastasel juhul oleks Kremlis võim juba vahetunud.»