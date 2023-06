OTSE POSTIMEHEST ⟩ Erkki Keldo: nii opositsioon kui koalitsioon ootavad riigikohtu hinnangut

Erkki Keldo: Poliitiline kultuur algab meist kõigist, ma väga soovin, et olenemata sellest, kes on opositsioonis, kes on koalitsioonis, peab parlament kui institutsioon saama töötada. Inimesed ei tohi näha, et parlamendis toimub ainult selline sisutühi räusklemine, mida vahepeal öösiti juhtus. Ma arvan, et see ei tee kellelegi au. Kompromiss tuleb leida. Täiesti arusaadav, et opositsioon tahab ka esindada oma valijaid ja oma poliitikaid avalikkusele tutvustada, aga vahe on selles, kuidas seda teha. Ka meile ei meeldinud eelmise koosseisu ajal pensionisammaste lõhkumine, minu meelest on see üks rumalamaid otsuseid, mis üldse on tehtud. Me tegime tookord ühele konkreetsele ideoloogilisele eelnõule nii palju põhiseaduslikus korras takistusi kui võimalik ja lõpuks valitsus usaldushääletusega võttis selle vastu. Meile ei meeldinud see, aga me aktsepteerisime seda. Nüüd aga juhtus nii, et obstruktsiooni tehti absoluutselt kõikidele eelnõudele, isegi tehnilistele ministeeriumide nimede muudatustele. Sellele, et keskkonnaministeeriumist saab kliimaministeerium, tehti mitusada muudatusettepanekut. See tõesti ei ole normaalne parlamentaarne kultuur.