MIS UUDIST ⟩ Reinsalu moosis Reet Linnat poliitikasse

Reet Linna kõige suurem uudis on, et ta nägemine taastati 80 protsenti. «50 aastat kandsin prille, mul on küll praegu ka need ees, kuid mul on väga nõrgad prillid. Kuna mu imidž on prillidega, siis ei saanud ilma ka teie ette tulla,» rõõmustas Linna, et nüüd ta näeb.

Öösel kella poole kolme paiku, kui riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE) kuulutas ühe eelnõu läbirääkimised Aivar Koka (Isamaa) sõnavõttu katkestades lõppenuks, läks vaidlus taaskord sõnaõigusele. Reet Linna sõnul meenutab see lugu, mida on nähtud teiste riikide parlamendis. «See on tubateater ja lasteaiamängud – keegi alla ei anna,» rääkis Linna.

Saade "Mis uudist?". Stuudios on Reet Linna, saatejuhid on Loora-Elisabet Lomp ja Mart Normet Foto: Konstantin Sednev

«Meil on jõudnud tippu inimesed, kellel on kadunud elementaarne kodune kasvatus. Seda on valus vaadata,» nentis Linna. Ent riigikogus mängib suurt rolli ka saadikute väsimus ja seda mõlemal poolel. «Ka valitsejatel jookseb juhe (obtstruktsiooni tõttu – toim) kokku ja siis ei ole ime, kui nende sõnakasutus muutub. Põrkuvad kokku ja lahendit ei tule. Aga see on meie arvelt. Kuidas me saame usaldada inimesi Toompeal, kui all-linnaga ei arvestata? Väga nukker on seda vaadata,» ohkas Linna.

Rohenäpp Linna