OTSE POSTIMEHEST ⟩ Leho Lemsalu jaanituledest: tänavune olukord ei tõota head

Inimesena tahaksin ka mina, et jaanipäeva oleks ilus, aga paraku on loodus teinud oma trikke, vihma on tulnud väga vähe, nii et metsamaastik on hästi kuiv. See toob kaasa päris suure tuleohu. Kui panna need kaks asja kokku, et meil on jaanipäev, kus tavaliselt tehakse palju lõkkeid ja väga kuiv metsamaastik, siis see olukord ei tõota head. Päästeamet kindlasti loodab inimeste mõistlikkusele, me ei taha omalt poolt jaanipäeva kuidagi ära jätta, samas kindlasti kutsume inimesi üles tegutsema selliselt, et jaanipäevale ei järgneks suuri metsa ja maastikupõlenguid.

Päästeameti peadirektoril on tegelikult õigus, tule tegemine ära keelata. Täna on suhteliselt üldsõnalisena öeldud, et looduses ei tohi teha tuld, ei tohi grillida ja ei tohi suitsetada. Samas on see väga tugev sõnum, et tuleb olla hästi tähelepanelik, ükskõik millise tule tegemisel. Teistpidi on ka nii, et kui kodus on muru niidetud, ei ole mingisugust kuluheina või metsa lähedal, siis ei ole probleem ka grillida või väikest koduaia tuld teha. Või kui kohalikul omavalitsusel on selline lõkkeala, kus ümberringi on asfalt, betoon, muruplatsid või hooldatud park, siis need tulevad kõne alla. Paraku on küladel ja linnadel lõkkeplatsid tihti just keset loodust, mida ümbritsebki kuiv mets ja seal peaks siiski tõsiselt kaaluma, millised meetmeid kasutusele võtta, või kas üldse tuld teha. Ka oma koduaias peavad inimesed olema tähelepanelikud, sest kui aia taga on mets või suured heinamaad ja tuul on sinnapoole, siis pigem ärge seekord seda tuld tehke. Jaanipäevani on küll veel mõned päevad aega ja ilmateade ütleb, et võib-olla mõnes kohas isegi sajab natuke, paraku näitavad hetkeprognoosid ka seda, et kui vihma tulebki, siis mitte piisavalt, et ohtu maha võtta. Seega püsib jaanipäeval tõenäoliselt kogu Eestis ikkagi väga suur tuleoht.