MIS UUDIST? ⟩ Andres Puustusmaa: inimesi, kes ütlevad, et oleme Venemaaga sõbralikud, ei saa tõsiselt võtta

«Mõnusad uudised on uuel hooajal ees ootamas Draamateatris. See on meeldiv mulle ja sõbrale Mait Malmstenile, et me saame kahekesi ühte tükki teha - olemegi kahekesi laval,» vihjas näitlejast Puustusmaa, jättes esialgu veel saladuseks millest lavastus täpsemalt on ja millal sellele pileteid saaks osta.

Päevakajalistest uudisteemadest püsib edetabeli tipus Ukraina. «Ma väga soovin, et see jälkus, mis on Venemaal ja mujale imbunud, et see ära hävitataks,» kommenteeris Puustusmaa üldpilti. «Neid inimesi ei saa tõsiselt võtta, kes ütlevad sõja ajal, et oleme sõbralikud, teeme pai ja kurjusele kurjusega vastata ei saa. Kurjusele saab mõistusega, ratsionaalselt ja hävitavalt vastata,» märkis ta.

Samuti arutleti saates selle üle, et Venemaa agressioonisõda on toonud konfliktid Eestisse - sõprade ja tuttavate vahele. Kuidas käituda vana tuttava või sõbraga, kes usub kõikumatult Vene propagandasse? «Sellise inimesega ma lihtsalt ei suhtle enam. Ja kui minusuguseid on veel, kes temaga ei suhtle, siis ta on isolatsioonis - ta kas muutub või kaob siit ära,» arutles Puustusmaa.