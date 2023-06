OTSE POSTIMEHEST ⟩ Andreas Kaju: Trumpi isikust saab USA valimiste põhiküsimus

Üks kandidaat Donald Trump on süüdistuse all. Teda süüdistatakse saladokumentide käitlemises ning tema Mar A Lago residentsist leiti 11 000 saladokumenti. Mida see tegelikult tähendab ja mida need süüdistused hõlmavad?

Nii palju kui me seda ka ei tahaks, neid asju pole võimalik kiiresti ära õiendada ja läheb ilmselt aastaid. See on järjekorras teine süüdistus, mida ta on saanud ning see on föderaalne süüdistus, ehk üleriigilise prokuröri poolt esitatud. Esimene oli New Yorgi kohaliku ringkonnaprokuröri poolt esitatud seoses kuritegudega, mida ta võis panna toime New Yorgi osariigis.