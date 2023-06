OTSE POSTIMEHEST ⟩ Väino Koorberg: kui tahate teada, milline on elu vaba ajakirjanduseta, vaadake Venemaad

Hindrek Riikoja: See õhinapõhine tegemine ongi õhinapõhine tegemine, seal ei saa rääkida sellest, millised on kulud ja millised on tulud, ning et need omavahel tasakaalus võiksid olla. Seda on ju väga selgelt näidanud asjaolu, et maakonnalehtedest on paljud koondunud näiteks Postimehe alla, osad teevad koostööd mõne teise meediaettevõttega, nii et selliseid päris üksi olijaid on ikkagi väga napilt. Mis meediaettevõtteid, peatoimetajaid ja kõiki teisi enam häirib, on see, et räägitakse küll seitsme protsendilisest käibekasvust, aga ei pöörata tähelepanu, kuidas selle sees jaotuvad kulud ja tulud. Me oleme üle elanud ülikõrge paberihinna tõusu, väga kiire trükikulude kasvu ja seesama riik on ise on aastaid torpedeerinud Ekspress Posti ja Omniva ühinemist, nii et meil on väga hüppeline kojukandekulude kasv. Esmaspäevastest lehtedest on juba loobutud, maakonnalehed lähevad hõredamale ilmumisgraafikule. Nii et kulusid on juurde tulnud, aga me ei ole riigi otsa liiga palju vaadatud, riigilt ei ole liiga palju nõutud, kuigi seda võinuks teha, sest Omniva on ju riigiettevõte. Samas läheb valitsus sellisel hetkel käibemaksu kallale, ilma et tal oleks ühtegi analüüsi. Meediaettevõtete liidul on olemas kogu andmestik sellest, kuidas tellijate hulgad muutuvad, millised on muutused trükiväljaannete puhul, millised on muutused digiväljaannete puhul. Kõik see info on olemas, nii et tulevikku on võimalik suhteliselt hästi mudeldada, aga riik mingil põhjusel ei soovinud seda teha. Siin ei saa rääkida sellest, et riik on kuidagi ajahädas, sest me räägime käibemaksu tõusust 2025. aastal. Valitsusel oleks olnud aega, pidada nõu, rääkida ja leida võimalikult hea kesktee.