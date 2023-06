SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: ukrainlased on suutnud mitmes kohas venelaste esimesest kaitseliinist läbi tungida

Praegu andmeid selle kohta ei ole ja Ukraina läbimurre lõunas ei ole veel ka nii suur, et Venemaa peaks hakkama sinna muudest lõikudest reserve tooma. On küll teada, et venelased on liigutanud osa reserve Hersoni juurest Melitopoli ja Mariupoli vahele, aga see on selline kohaliku tähtsusega manööver, see ei ole veel suur vägede ümberpaigutamine. Venelased on pigem hädas Bahmuti juures, kuna Ukraina väed on Bahmutist põhjas ja lõunas kogu aeg edasi pressinud. Seal ei ole küll suurt läbimurret, aga koidab oht, et Vene väed piiratakse ümber. Vene armee juhatus ei soovi, et rinne seal edasi liiguks ja mitte selle sümbolväärtuse tõttu, mis Bahmutile on omistatud, vaid hoopis seetõttu, et kui Ukraina armee peaks seal liikuma pääsema, siis arvestades, et venelastel ei ole selles piirkonnas just liiga palju kaitseliine, tekib tõsine oht, et Ukraina väed võivad jõuda Luhanski lähedale üsna kiiresti. Sellisel juhul on aga Venemaa kaitsel väga keeruline jääda Donbassis toimima.