OTSE POSTIMEHEST ⟩ Peeter Ernits: EKRE-l on lihtsam valitsusse saada, kui Helmed pole eesotsas

Meil on ju ametlikult üle 10 000 liikme, samas tegelikke liikmeid, kes maksavad liikmemaksu ja aktiivselt osalevad, on palju vähem. See on asjade loomulik käik, et mõned tulevad ja mõned lähevad. Eriti kahju on, kui lahkuvad või visatakse kergekäeluiselt välja, aktiivsed liikmed, kes on panustanud ja kelle silmad säravad. Ma ei ole selle poolt. Erakonnast väljaviskamine peab olema erakorraline samm. Iga inimest tuleb hoida. Oma inimesi tuleb hoida. Punkt.

Ma olen loodusteadlane ja mitmekesisusest ma võin rääkida tundide kaupa. See, et kõigil erakondadel on oma ideoloogia, on asjade loomulik käik. Minu arvamine on, et kõikidega on võimalik koalitsiooni teha, aga mõnedega on see ideoloogiliselt lihtsam, ei pea liiga palju vaidlema. Ütlesin 2019. aasta riigikogu valimiste eel, et olen kindel, et me jõuame lähematel aastatel valitsusse, aga mitte keegi ei uskunud seda. Me jõudsime valitsusse ja ma arvan, et ka praegu on see täiesti reaalne. Paraku on juhivahetus selleks kõige lihtsam viis.