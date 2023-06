MIS UUDIST? ⟩ Artur Talvik: kui ma enne Vaherit ründasin, siis ma usun, et suurt viga ta täna pole teinud

Üheks päevakajalisemaks teemaks on kahtlemata kauaaegse armastatud saatejuhi Olaf Suuderi lahkumine meie seast. Talvik meenutas Suuderit vaid hea sõnaga, nimetades teda väga sümpaatseks inimeseks.

Samuti arutleti saates ka tänase Postimehe loo valguses Elmar Vaheri ja Eerik Heldna pensionisahkerduse skandaalist ning siinjuures meenutas aastaid tagasi riigikogu erikomisjoni juhtinud Talvik selleteemalist külastust kaitsepolitseisse.

Nimelt pööras ta toona riigikogus tähelepanu Vaheri möödapanekule, kui politseijuht soetas maksuraha eest endale kõrvaklapid ja matkasaapad. Talvik rääkis, et kapo juht kutsus ta seejärel enda juurde. Just selle vestluse tõttu oli Talvik üllatunud olnud, kui luges endise politseijuhi nüüdsest skandaalist.

Miks ja mida toonasele riigikogulasele kapost toonitati, vaata saatest!

«Et Sinisalu nüüd ründab politseijuhi karjääri viimastel minutitel Vaherit ja teeb talle tohutu mainekahju ning laseb tal pool elutööd rentslisse... Ja siis ma saan aru, et oot-oot, see on tegelikult Sinisalu kättemaks hoopis Heldnale, kes lasti kapost põhimõtteliselt lahti,» arutles ta. Talvik täpsustas, et kättemaks on siiski suur sõna, kuid tegu võib olla vanade asjade klaarimisega.

«Kui ma eelnevalt Vaherit ründasin, siis ma arvan, et ta väga suurt viga pole teinud,» märkis Talvik, kes usub, et Vaher tahab Heldnat kaitstes ehk õiglust taastada. Peasüüdlane kogu teemas on Talviku sõnul üleüldse eripensionite süsteem, mida tema jutu järgi on politseis kasutatud piitsa ja präänikuna.