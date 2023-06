SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik: tammi lõhkumisega üritasid venelased takistada pealetungi ja ähvardada maailma katastroofiga

Venelasi mõjutab kindlasti. Krimmi veevarustus on olnud suuresti seotud selle kanaliga, mis oli omakorda seotud Kahhovka veehoidlaga. Venelased on küll hoobelnud, et neil on Krimmis päris korralikud veevarud, aga kui palju seal tõde on, ei tea me kunagi. Venelaste lubadus, et kõik on korras, võib olla lihtsal bluff ja oma ülemustele hea näo tegemine. Seda me tegelikult ei tea, palju neil vett varuks on, aga kindlasti hakkab selle vee hulk, mis läheb mandri osast Krimmi, vähendama. Teiseks mõjutab see ka otseselt Vene üksuseid, kes olid Dnipro idakaldal, sisuliselt Hersoni linna vastas. Nemad on sunnitud omakorda taganema üleujutuste eest vähemalt 10-15 kilomeetrit ja see võib anda see Hersoni linnale vähemalt mõneks ajaks hõlpu, sest suurtükituli oli Hersonis igapäevane. Praegu ma ei ole enam kindel, kas suurtükid sealt, kuhu nad taganema peavd, suudavad Hersoni tabada. Nii et Hersoni linnale võib see natuke hingetõmbeaega anda. Teiseks kaotavad venelased oma esimese kaitsepositsiooni sealsamas jõe ääres, nad on sunnitud ise taganema ja sinna jõe ning venelaste positsioonide vahele jääb nii öelda eikellegimaa.