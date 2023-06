OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tiit Pruuli: Marju Lauristin oli ikka väga pettunud selles, kuidas noored Rahvarindesse suhtusid

Ega kõike ju ka ei mäleta. Eerik-Niiles Kross näiteks on ajalooarhiivist üles korjanud dokumente selle kohta, kuidas komsomoli keskkomitee, nähes, et noored tahavad midagi teha, püüdis luua mingit noorterinnet, et kaaperdada seda initsiatiivi. Aga kelle oma on algidee, kas on see Harry Liivrand või Ants Juske, seda ma täpselt ei mäleta. Igatahes tuli see idee kusagilt loomingulisest sektorist, eelkõige kunstiinimeste poole pealt. Tallinnas moodustati üks töörühm ja mind Tartu tudengina haarati sellesse, kuna ka tartlasi taheti kaasa tõmmata. Seda, et üritus läks lõpuks tohutu mastaapseks, nii osalejate arvu kui vastukajade mõttes, ei osanud algatajad ilmselt arvata. Korraldustoimkond suutis viia selle kitsast kunstiinimeste ringist väga laiali. Praegu on avalikustatud osalejate nimekirjad ja sealt on nähe, et vanuseliselt algab see kooliõpilastega, kellest täna on saanud tuntud ühiskonnategelased, nagu Toomas Mattson, Indrek Elling, Erik Salumäe, Peeter Värnik, Eiki Berg ja teises otsas on vanuseliselt näiteks Lennart Meri, Paul-Eerik Rummo, Jaak Allik.