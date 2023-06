OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lastekaitse liidu juht: lapsed peavad samuti arvestama sellega, et õiguste kõrval on ka kohustused

Olen sellega nõus, täna me tõesti räägime lastekaitsepäevast, aga oleme ka arutanud mitmete organisatsioonidega, et seda päeva võiks pigem nimetada laste päevaks. Et see oleks laste jaoks selline eriline päev, mil vanemad neile aega pühendavad, midagi koos teevad ja teevad koos just neid asju, mida lapsed ise valivad, et nad tahaks oma vanematega teha.

Lastekaitse liit on ise juhtinud tähelepanu, et lapsega tuleks rohkem aega veeta, aga vanemad ju pühendavad lastele palju aega, kirutakse küll seda nutisõltuvust, et kõik on kogu aeg telefonis, samas võimaldab telefon igal hetkel lapsega ühendust saada, alati see nii ei ole olnud.

Igas asjas on head ja on halba, kindlasti on telefoni puhul positiivne, et lapsega saab olla pidevalt kontaktis ja ka laps saab vanemaga olla pidevalt kontaktis, küsida vajadusel nõu ja abi. Lastekaitse liit on oma üleskutses juhib pigem tähelepanu sellele, et võta lapse jaoks aega, et päriselt koos olla. Kui nutiseadmeid veel ei olnud ja laps oli naabrite juures õues mängimas, siis reeglina vanemad teadsid, kus laps on. Tänapäeval on küll kahjuks nii, et kui laps on ka füüsiliselt kõrvaltoas, siis tihtipeale vanemad ei tea, kellega ta suhtleb. Nii et meie oma üleskutsega küll mõtlesime seda, et oleme päriselt koos ja teeme neid tegevusi, mida lapse koos vanemaga teha soovib.