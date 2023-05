OTSE POSTIMEHEST ⟩ Keit Kasemets: täna ei ole taastuvenergiaprojektideks enam nii hea aeg kui paar aastat tagasi

Elektri hind oli ju nii kõrge just seetõttu, et elektrit toodeti fossiilsetest kütustest. Täna on elektri hind palju madalam ja mitte sellepärast, et meil kõik põlevkivijaamad töötaksid, vaid just seetõttu, et turul on palju taastuvenergiat, mis toobki hinna alla. Kui räägime põlevkivienergeetikast, siis jah, seisukoht on niisugune, et uusi kaevandusi avama ei peaks. See on poliitiline seisukoht, mis tuleb kindlasti ka seaduse tasemel selgemalt vormistada. Oleme alustamas kliimaministeeriumis kliimaseaduse väljatöötamisega, mille käigus tahaks kõik need arutelud põhjalikult ära pidada, et lõpuks tuleks ka riigikogu otsus, milline meie põlevkivikaevandamise tulevik on. Teine mõõde on see, et isegi kui me väga tahaksime põlevkivist elektrit edasi toota, siis maailm on muutunud ja see tootmine ei ole enam konkurentsivõimeline. Selle tootmise arendamisse ei ole võimalik kaasata normaalsetel tingimustel raha, sest ei pangad ega üksi teine rahastaja selliseid projekte enam rahastada ei taha ja ka hind ei ole teiste projektidega võrreldes enam konkurentsivõimeline. Nii et muutused on mingis mõttes ka paratamatud ja ei sõltugi enam niivõrd sellest, et kuidas me need kaevandamismahud või põlevkivikaevandamise lõpetamise oma seadustes paika paneme.