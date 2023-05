OTSE POSTIMEHEST ⟩ Taavi Kirss: vaatepildid liiklusõnnetuste kohas võivad olla päris kohutavad

Nad saavad seal ennetuslikku õpet ja läbivad erinevad moodulid liikluskäitumise osas ning saavad läbis selle loodetavasti paremateks juhtideks, nii et nad enam sellist riskikäitumist, nagu joobes juhtimine ja kiiruse ületamine, ette ei võta. Aga see peab siiski olema inimese vaba soov, et ta selle programmiga liitub. Nagu ma ütlesin, meil on liitunud 240 juhti, aga tabatud joobes juhte on 2500. Üldjuhul on joobes juhtide puhul siiski tegemist sellega, et alkohol on inimese igapäevase elu osa ja alkoholijoobes inimene väga palju ei mõtle.

Need vaatepildid liiklusõnnetuste kohas on päris kohutavad. Oluline on see, et inimesed varem ei taju, et see võib juhtuda nendega, et nemad ongi need, kes põhjustavad oma käitumisega liiklusõnnetuse. Kui me Eesti liiklusõnnetuste statistikat vaatame, siis keskmine liiklusõnnetuse põhjustaja on 42-aastane mees. Ta on üldiselt väga teadlik kõikides oma otsustes, usub, et ta on kõige parem autojuht, teab kõiki liiklusreegleid ja temaga see kõik kindlasti juhtuda ei või. Aga see juhtub.