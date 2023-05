SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: mehitamata kaitserajatistest pole venelastel mingit kasu

Miks venelaste kaitserajatised ei pidanud?

Need kaitserajatised selles lõigus olid mehitamata. Venelaste kaitserajatised kulgevad mitmes liinis peaaegu katkematult kogu okupeeritud alade ulatuses. Eriti palju on neid rajatud Zaporižžja oblastisse, Donetski oblasti lõunaossa ja Luhanski oblastisse.

Samas ei saa neid kogu aeg mehitada, sest venelaste väed on ju rindel, nad ei saa korraga hoida rindel vägesid ja samal ajal mehitada kaitsepositsioone. Need on ikkagi mõeldud juhuks, kui ukrainlased teevad kusagil läbimurde. Viimasel ajal on venelased rajanud ka üsna palju tugipunkte Hersoni oblasti okupeeritud ossa, just Krimmi viivatele teedele ja kindlustanud ka Perekopi maakitsuse, mis lahutab Krimmi mandrist, ning see näitab, et venelased valmistuvad ukrainlaste pealetungiks tõsiselt. Kus ja millal ukrainlased selle toime panevad, selle kohta on raske midagi ennustada.

Valmisolek pealetungiks on ukrainlastel minu hinnangul olemas. Kui nad seadsid eesmärgiks oma relvajõudude suurendamise miljoni meheni, siis tõenäoliselt on nad selle saavutanud või jõudnud sinna lähedale. Selle pealetungi erinevus võrreldes varasematega on see, et kui varasemad pealetungid olid venelastele ootamatud, siis nüüd on olukord hoopis teine – venelased ootavad seda ja on jõudnud laialdaselt kaitserajatisi valmis ehitada.

Mida on selle suure pealetungiga võimalik saavutada?

Ukrainlased püüavad saavutada nii palju, kui on maksimaalselt võimalik, Ukraina juhtkond on ju deklareerinud, et nad soovivad vabastada kõik okupeeritud territooriumid. Nii et see on nende maksimaalne eesmärk.