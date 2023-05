Uue parlamendi töö algust jääb iseloomustama sõna obstruktsioon ehk parlamendi töö takistamine. Teatud piirides on tegemist poliitiliselt legitiimse taktikaga, kuid üle aktsepteeritavuse piiride või parlamendi töökorralduse otseste normide valgudes võib see mõjutada negatiivselt nii erakondade toetust kui ka parlamendi usaldusväärsust tervikuna. Saates proovime mõista, miks opositsioon sellise taktika on valinud ning kui suur on avaliku arvamuse toetus sellele. Saates tuleb lähema vaatluse alla ka avalik arvamus seoses samasooliste kooselu ja abieluga kõikvõimalike küsitluste lõikes, mida viimase poole aasta jooksul on sellel teemal tehtud. Lisaks vaatame ka seda, mida tähendab Eesti valija jaoks mõiste perekond. Ning loomulikult peatume ka sellel, kuhu suunas ja miks on erakondade toetusnumbrid viimase kuu aja jooksul liikunud ning milline näeks välja riigikogu, kui valimised peaksid toimuma praegu.