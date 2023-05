MIS UUDIST? ⟩ Valter Soosalu: laulupeo elujõulisus tundub iseenesestmõistetav, aga seda ta ei ole

Murekohti selles vallas on Soosalu sõnul palju, üheks näiteks õpetajate, koori- ja tantsujuhtide palgaküsimus. «Et see eriala üldse kuidagi mõeldav oleks noorele inimesele.»

Teisalt viitas ta ka hariduse arengukavale, kus Eesti kultuuri on tema sõnul väga vähe - üks või kaks korda - mainitud. «Kui seal jääb see asi kängu, jääb ta lõpuks kängu ka laulukaare all või tantsustaadionil.»

«Mis uudist?» on uus Postimehe video-podcast, mis jõuab vaatajateni paaril korral nädalas kell 11. Millised on reaalajas suurimad klikimagnetid ja tähtsaimad uudised? Sellest stuudios rääkisimegi. Saates on saatejuht Mart Normet, Eesti uudiste päevatoimetaja Brita-Maria Alas ja külaline Valter Soosalu.

Lisaks rääkis Soosalu haldusreformist ja ühinemistest. «Möödunud noortepeo eelproovidest ma mäletan, et mõnes kohas eelproov toimus, aga tänavu enam mitte. Näiteks Tartu maakonna peale - mitu segakoori on noortekoorides? Pakkuge!» küsis ta, lisades, et selliseid koore on vaid üks. «Ülejäänud on Tartu linnas.»

«Kui me praegu teeme oma otsuseid õigesti, innustame oma inimesi, peaks kõik olema hästi,» ütles ta kokkuvõtteks.