SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Belgorodi oblastis toimunu näitas, et mingit tugevusvaru venelastel ei ole

Partisanid ja diversioonigrupid on Venemaal ka varem pannud toime igasugu asju, häirides logistikat, hoiuruume ja logistikabaase, mäletatavasti vigastati Engelsis Venemaa strateegilisi pommituslennukeid. Nii et väga erakordne see, mis Belgorodi oblastis juhtus, ei ole. Nüüd käisid Ukrainaga seotud Vene vabatahtlikud Vene territooriumil ja teatasid, et me võitleme siin Venemaa vabaduse eest. Ukraina on oma ametlikes avaldustes öelnud, et nemad ei tea midagi, see on Belgorodi oblasti sisene asi. Selline suur sõda ja meemide mäng käib sotsiaalmeedias, kus venelased väidavad, et no kuidas, sissetungijatel on ju moodsad lääne relvad, ilmselt Ukrainast saadud, mille peale ukrainlased omakorda ütlevad, et küllap osteti need poest. Siinkohal tasub meenutada aastat 2014, kui Venemaa okupeeris Krimmi ning Putin teatas, et Vene vägesid seal ei ole, need on lihtsalt mingid rohelised mehikesed, kes ise kuidagi formeerusid. Vastates pressikonverentsil küsimusele, et kust Krimmi okupeerijad Vene kõige moodsama sõjavarustuse said, ütles Putin, et selliseid relvi saab saab igast poest osta. Nii et sedapuhku paneb Ukraina täie mõõduga tagasi. Tegelikult on asjaga seotud kaks organisatsiooni - Vene vabaduse leegion ja Vene vabatahtlike korpus, mis mõlemad on Putini režiimi vastased. Nad on survestanud nii Belgorodi kui Kurski oblastit, aga ka ka Brjanski oblastit. Nende teatel on nad üle võtnud piiripunkte ja vabastanud külasid. See näeb siiski välja nagu reid, mis avaldab Venemaale psühholoogilist survet.