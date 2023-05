MIS UUDIST? ⟩ Liina Maria Lepik: sõja alguses tuli rootslastele selgitada, et Eesti pole enam Nõukogude Liidus

Saates arutleti nii neljapäevasest Michelini restoranide tunnustamisest, võimalikust suhkrumaksust, kui ka turismist.

«Mis uudist?» on uus Postimehe video-podcast, mis jõuab vaatajateni paaril korral nädalas kell 11. Millised on reaalajas suurimad klikimagnetid ja tähtsaimad uudised? Sellest stuudios rääkisimegi. Saates on saatejuht Mart Normet, Eesti uudiste päevatoimetaja Brita-Maria Alas ja külaline EASi ja KredExi ühendasutuse rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik.

Lõuna-Eesti Postimees kirjutas, et siseminister Lauri Läänemets (SDE) kummutas Setomaal kuuldusi, justkui Koidula piiripunkt plaanitakse sulgeda ning lisas, et tulevikus võib vene turism ühel hetkel ka taastuda. «Ma panen rõhu ka sinna, et ühel hetkel. Et meie silmad võib-olla seda ei näe, ehkki ma utreerin sellega,» märkis Lepik.

Küsimusele, kui suure põntsu on Vene turistide kadumine meile pannud, nentis Lepik, et ikka on: «Vene turg on alati olnud teine turg. Soome on välisturistide seas alati esimene olnud,» rääkis varem EASi turismiarenduskeskust juhtinud Lepik. Soome turistide osakaal Eestis on tema sõnul olnud ligi 30 protsenti, Vene turistide osakaal aga 12 protsenti.

«Ennekõike on Vene turist olnud abiks Ida-Virumaa piirkonnale ja talle on olnud hästi oluline koht ka madalhooajal,» viitas ta jaanuarikuudele.