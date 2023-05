OTSE POSTIMEHEST ⟩ Olga Selištševa: suvi on vanematele otsustamise aeg, kas panna lapsed Eestis kooli ka sügisel või minna tagasi Ukrainasse

Kui võrrelda tavalise Eesti kooliga, siis on meil päris suur tugimeeskond. Meil on kaks psühholoogi, kaks sotsiaalpedagoogi, eripedagoog ja kaks õppenõustajat, nii et see meeskond, kes toetab on suur, hästi kompetentne ja lapsed usaldavad neid. On tähtis, et kui me näeme, et laps on hädas või miski segab tema elu, saaksime teda aidata. Samas on meilgi koolis teismelised, kellel on mured suhetes kaaslaste või vanematega. Paar esimest kuud oli meil ainult üks psühholoog ja nägime, et see on võimatu, sest õpilasi, kes vajavad abi ja tuge, on palju. Meil on lapsed, kes elavad siin koos emaga, sest isa on Ukrainas ja on ka lapsi, kellel ei ole siin ei ema ega isa.