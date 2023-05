SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: venelastel pole Bahmuti vallutamisest mingit kasu

Tegelikult on Vene õhurünnakute intensiivsus praegu palju väiksem, kui see oli eelmisel aastal ja selle aasta alguses, aga ebameeldiv on see Ukraina jaoks ikkagi.

Belgorodi kuberner on teatanud droonirünnakutest. Kui palju ukrainlased selliseid rünnakuid teevad?

Belgorodi oblast piirneb Ukraina põhjaosaga, edasi on Kurski oblast ja nii Belgorodi kui Kurski oblastis on need rünnakud olnud väga igapäevased. Ukraina neid ametlikult omaks ei võta ega kommenteeri ja meedia ka ei kajasta päris kõiki rünnakuid. Eile oli kaks suurt plahvatust, mistõttu kadus osalt elektrivarustus.

Ma arvan, et Ukraina lihtsalt metoodiliselt ründab seda Venemaa taristut, kust liiguvad väed Donetskisse, kuna otseteid Venemaal peaaegu ei ole. Selle tõttu on see Venemaa jaoks oluline logistikakanal ja kuna see on Ukrainale kättesaadav, siis nad üritavad liikumist takistada.

Ukraina president osales nädalavahetusel G7 kohtumisel – mis tulemusega?

Ukraina sai seal presenteerida maailma kõige suuremate ja olulisemate toetust. Lisaks G7 riikidele oli kohal ka terve rida teiste riikide peaministreid ja presidente, kellega president Zelenskõil olid kohtumised. Ukraina jaoks oli väga oluline, et ta sai presenteerida oma rahuplaani või nägemust sellest, mismoodi tagataks Ukraina julgeolek sõja lõppedes ja mismoodi peaks välja nägema rahuleping.

Kuna maailmas on tekkinud ka konkureerivaid rahuplaane, siis tõenäoliselt on Ukraina jaoks on väga oluline, et arvestataks nende rahupõhimõtted. See on ka täiesti loomulik, sest Ukraina kui agressori ohver, peab ütlema, mismoodi see rahu peab välja nägema. Ma arvan, et selles osas saavutas Ukraina päris palju ja see on palju efektiivsem viis ennast tulevikku projitseerida, kui lihtsalt küsida relvi.