OTSE POSTIMEHEST ⟩ Reinsalu: koalitsioon hoiab avalikkuse eest saladuses seda Exceli tabelit, kus on kirjas kõik kulud ja tulud

Kui üllatuslik oli, et senine esimees Helir-Valdor Seeder loobub Isamaa juhiks kandideerimast?

Helir võttis mõtlemisaja ja langetas otsuse ning ma tahan talle tõesti öelda südamest suur tänu. Olen olnud tema meeskonnas ja see on olnud tema vedamisel igavesti vahva teekond. Üks ajaleht kirjutas, et Isamaa on Eesti poliitikat kõige rohkem mõjutanud, aga see on toimunud Heliri vedamisel. Tema jonnakus on eeskujuks ükskõik mis töö tegemisel.

Seeder teatas oma lahkumisest üsna viimasel hetkel, mis jätab uutele esimeheks pürgijatele üsna napi aja debatte pidada.

Arvan, et see ongi hea, selline intensiivne moment. Usun, et erakonnal on nüüd aeg otsida uus raskuspunkt, mis puudutab oma mõju kasvu, samuti on hea, et me kandideerime kahekesi. See võimaldab debatti pidada. See ei ole ainult kahekõne erakonna liikmetega, et kumb kandidaat on vahvam, see on ka kahekõne Isamaa toetajatega ning nendega, kes võiksid tulevikus kaaluda Isamaa toetamist. Aega selleks on päris piisavalt.

Kas Seederi lahkumisel tõesti ei olnud erakonna survet, sest valimistulemused ei olnud ju head?