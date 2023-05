SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: venelastel on tekkimas tunne, et nende relvad ei suudagi Kiievit tabada

Välja tulistatud 30 raketist võeti ukrainlaste teatel 29 alla, üks läks Odessas läbi ja tabas mingit tööstusobjekti. Kiievit on rünnatud viimasest kuuest ööst viiel, mis näitab et venelased on ärritunud. Esiteks on tekkimas tunne, et Vene relvad ei suudagi tabada Kiievit ja see kordus täna sama moodi. Teine ärritumise põhjus on strateegilise initsiatiivi küsimus. On selge, et praegu oodatakse Ukraina pealetungi ja võib-olla on pealetung juba mingisuguses väikeses mahus Bahmuti ümbruses alanud ning venelased tahavad näidata, et neil on siiski ka omad võimalused. Kolmas põhjus, miks venelased neid raketirünnakuid teevad, on Ukraina logistika segamine. Sel puhul ilmselt Kiiev suurt rolli ei mängi, kuna raske on uskuda, et seal võiks olla suuri ladusid või relvastushoidlaid. Täna rünnati ka Kesk-Ukrainas Kiievist lääne poole jäävaid alasid, kus asuvad tõenäoliselt varustusteed Poolast Ukrainasse ja need on üsna tähtsad kohad.