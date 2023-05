JULGEOLEK TÄNA ⟩ Ukraina on rünnakul ja Eesti valitsus kaitsel

Ukraina on alustanud vasturünnakuid ning surunud järjest rohkem Venemaad kaitsesse. Kuigi Venemaa üksused liiguvad mõnes kohas veel edasi, käib rinnete kompimine, nõrgemate kohtade otsimiseks. Rasked lahingud on koondunud sõjas ikooniliseks muutunud Bahmuti linna varemetele, kuid on selge, et rünnakut ei plaanita ainult seal.

Samal ajal, kui rindel käivad rasked lahingud, on Ukraina jätkuvalt võitlemas korruptsiooniga. Vahistamised ülemkohtus näitavad probleemi ulatust, kuid ka seda, et Kiiev tegeleb võitlusega isegi sõja ajal. Väljakutse suurust näitab seegi, et Ukrainaga seotud korruptsiooni siirded on jõudnud kahtlustena Riigikogu liikmeni.

Teise teemana on saates üleval Eesti ühiskonna ees seisvad väljakutsed. Parlamendis toimub koalitsiooni- ja opositsioonipoliitikute jõukatsumine, kus teineteist süüdistatakse tahtmatuses debatti pidada. Me ei jõudnud sellesse vastasseisu ühe päevaga, vaid järjestikuste valearvestuste reaga. Soov suruda ühiskonda suures mahus puudutavaid asju läbi kiirustades ja kaasmata on kindlasti oht demokraatiale. See käitumine muutub uueks normaaluseks. Mõnede päevade andmine mahukate eelnõude kooskõlastamiseks loob mulje ülesõitmisest ja hoolimatusest. Seejuures ei ole õige kasutada kiirustamise põhjendusena julgeoleku argumenti, sest selle tarvitamine taandab debati teise osapoole justkui riigivastaseks.

Saade on omalaadne julgeolekubriifing avalikkusele, sest tavaliselt analüüsitakse teemasid sellel tasemel vaid suletud uste taga. Meie huvi on pakkuda avalikkusele kõrgetasemelist teavet julgeolekut mõjutavate tegurite, taustainfo ja seoste kohta.

Üle nädala eetris olev «Julgeolek täna» pakub parimat julgeolekuohtude süstemaatilist käsitlemist.

Erkki Koort on endine siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ning Meelis Oidsalu on töötanud kaitseministeeriumi erinevate valdkondade asekantslerina.