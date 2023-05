OTSE POSTIMEHEST ⟩ Erik Moora: opositsioon ei ole algusest peale kokkulepet soovinud

Valitsuskoalitsiooni leppe järgses avalikus kommunikatsioonis on valitsus alustanud väga kohmakalt, samas on opositsioonil õnnestunud peale suruda oma mõnes mõtte absurdsed narratiivid. Näiteks see, et valitsusel pole nende asjade tegemiseks, mida nad teevad, mandaati. See on igas mõttes absurdne ja on kindlasti ei vasta tõele, et nendest teemadest valimiste eel ei räägitud. Kui vaadata, millised erakonnad rääkisid sellest, et riigi rahandus on halvas seisus, et see tuleb korda teha ja seda, et kaitsekulusid tuleb tõsta, siis nii suure üllatusena koalitsioonilepe poleks pidanud tulema. Paraku ei suutnud koalitsioon oma nägemust nädalate kaupa selgitada ja sellest tulenevalt on ka reitingud kõikunud, sest osad inimesed on segaduses.