OTSE POSTIMEHEST ⟩ Hanso: hiinlased siiski pelgavad Ukraina võitu, sest see võrdub nende jaoks USA võiduga

Ega keegi meile seda öelnud ei ole, võimalik, et see on seotud sellega, et lahkusime Hiinlaste 16+1 formaadist, kuhu kuulumine on küll rangelt vabatahtlik, nii et ausalt öeldes on sellest isegi raske lahkuda, sest see ei ole organisatsioon, kuhu saab siseneda ja lahkuda. Põhjuseks võib olla ka siiditee projekt ja meie memorandum, mis oli sõlmitud mingiks tähtajaks ning rauges möödunud aastal. Võimalik, et hiinlased on ka sellest välja lugenud midagi, mida meie küll ei mõelnud, aga olukorda võib käsitleda erinevalt. Nii et ma arvan, et sellised asjaolud võivad siin taga olla, aga mingil hetkel kindlasti toimub avanemine ja suhtlus taastub. Meil on ikkagi aasta teises pooles kokku lepitud poliitilised konsultatsioonid ja ma väga loodan, et saame suhtluse kännu tagant lahti. Samas Eesti kaubavahetus Hiinaga kasvab jõudsalt, eelmisel aastal oli taas rekord ning tänavuseks näitavad prognoosid, et meie ettevõtete ja Hiina vaheline suhtlus tiheneb veelgi.

Kindlasti ei ole Hiina teinud kõiki neid samme, mida Venemaa oleks Hiinalt oodanud, Hiina ei ole kunagi tunnustanud Krimmi ja Ida-Ukraina alade võtmist ega Gruusia küljest ära rebitud Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat. Kindlasti tahaks Venemaa osta või saada Hiinalt relvi ja laskemoona. Ma arvan, et Hiina on Hiina poolel, Hiina kalkulatsioon ei ole kui mitusada kilomeetrit on Venemaa Ukrainas ühes või teises kohas, Hiina kalkulatsioon on ikkagi see, et kuidas see kõik suhestub USA-ga. Hiina globaalse tasandi revaliteet on selgelt liikunud üle Vaikse-ookeani Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahele ning Hiina pigem mõõdab kõike, mida ta maailmas näeb, ilmselt ka suhet meisse, sellega, kuidas meie suhestume Ameerika Ühendriikidega. Kõik mille eest seisavad Ameerika Ühendriigid, on Hiina jaoks hiinavastasus, kaasa arvatud NATO. Seda kõike nähakse Ameerika Ühendriikide juhitud Hiina vastase tegevusena. Aga et Venemaa ja Hiina suhe tagasihoidlik oleks, seda ma küll öelda ei saa. Esimese sõja-aasta jooksul oli Hiina ja Venemaa vahel kõrgetasemelisi kontakte nelja ja viiekümne vahel, Ukrainaga oli neid kaks. Hiina mängib siin väga selgelt oma mängu. Samas on Hiina jaoks olukord väga keeruline ja häid valikuid ei ole, aga ma arvan, et hiinlased ikkagi Ukraina võitu selles sõjas pelgavad, sest see võrdub nende jaoks Ameerika Ühendriikide võiduga ja seda nad ei taha. Kindlasti ei taha nad Venemaa lagunemist, aga ma arvan, et selle pärast on paljud mures, et mis juhtub siis, kui Putini režiim laguneb ja Venemaa kaotab sõja.