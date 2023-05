OTSE POSTIMEHEST ⟩ Madle Lippus Liivalaia sulgemisest: väga palju hullemaks enam minna ei saa

Ma arvan, et ei probleemide lahendamiseks ei ole kõige õigem süüdlasi otsida, aga tõesti, ühistranspordi planeerimine on Tallinnas antud transpordiametile, nii et kindlasti on asju, millest nad saavad õppust võtta. Tulevikus tuleb selliste suurte teetööde puhul siiski arvestada, et me sekkume väga paljude inimeste liikumisse. Praegu näiteks on trammid, mis on väga suure veovõimega ja väga oluline osa Tallinna inimeste võimalusest liikuda, suhtelisest pikaks ajaks liiklusest väljas. Edaspidi peaks olema juba teetööde hankesse sisse kirjutatud tingimus, et tagada tuleb ühistranspordi võimalikult vähene häirimine.

Kolleeg Vladimir Svet on juba kommenteerinud, et põhjuseid, miks nii suur hulk teetöid ühele suvele sattus, on erinevaid. Need kõik ei olnud planeeritud selleks suveks, aga mõned tööd on edasi lükkunud, olgu siis põhjuseks, et sõda ja halb materjalide kättesaadavus või see, et mõned projekteerimistööd võtsid plaanitust rohkem aega – nii et see on selline asjaolude kokkulangevus. Aga ka sellisel puhul, kui asjaolud langevadki kokku, tuleb häiring inimestele võimalikult hästi läbi mõelda, et seda minimeerida. Teetööde puhul me räägime palju hinnast, vaatame, palju hange maksma läks, aga tegelikult tuleks pöörata tähelepanu ka sellele, et kui Tallinna inimesed veedavad on päevast suure osa istudes seisvas ühistranspordis, siis seegi on ilmselge kulu. Me peaksime seda tööde planeerimisel arvesse võtma ja tulevikus võtamegi, et kokku hoida ka tallinlaste aega.