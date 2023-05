SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Prigožin võib küll plärtsuda ja õiendada, aga ilma Kremli loata ei lähe ta Bahmutist kuhugi

Kui ukrainlased ükskord ründavad, siis nad teevad seda teistmoodi ja nad kindlasti üllatavad. Tegelikult ukrainlased modelleerivad seda lahingutegevust läbi. See on sõjamäng, mis on lääneliku staabiprotseduuri osa, kus mängitakse läbi, kuidas üks või teine asi juhtub. Arvestatakse vägesid, moraali, ilma, maastikku – kõiki asju.

Ukraina kasutab USA päritolu tehisintellekti abi, et need võimalikud stsenaariumid läbi mängida ja muidugi tuleb seda teha lähtuvalt olukorra muutusest.

Nii et seda ohtu, et venelased võiksid Bahmutis ukrainlased ümber piirata, enam ei ole?

Sõjas on kõik võimalik, aga pigem on küll vastupidi, pigem ähvardab täna ümberpiiramine venelasi, seda on näha.

Mis toimub mujal rindel?

Lõhutakse Venemaa õhutõrjet, koondumisalasid ja staape, on hävitatud suurtükiväesüsteeme, mis on näide sellest, et valmistatakse ette ja kohandatakse lahingumaastikku. Mida Venemaa on teinud, nad on liigutanud oma logistikakeskused ja kõrgemad staabid HIMARSi löögiulatusest välja.

Nüüd tuli nende jaoks ka üks halb uudis, nimelt teatas Ühendkuningriik, et on tarninud Ukrainale arvestatavas koguses tiibrakette Storm Shadow, mille tabamispiirkond on 200–250 kilomeetrit. Seega ei ole Krimmis enam ka ülemäära rahulik ja kindel olla.

Kas me võiksime seetõttu näha, kuidas venelased hakkavad nihutama oma tagalat rindest kaugemale?