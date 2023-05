OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kivimägi: vabariigi valitsusel ega peaministril ei ole vähematki plaani siduda ühtegi eelnõud usaldusküsimusega

Toomas Kivimägi: Kui me saame uskuda opositsioonierakondede juhtide ja fraktsioonijuhtude seisukohti, mida Martin Helme ju eile ka ütles, et koalitsioon peab näitama, et nad on ka tegelikult valmis kompromisse tegema. Opositisoonil oli teisipäeval vanematekogus kaks põhimõttelist küsimust - nad olid väga kriitilised maksupaketi suhtes ja nad nõudsid, et need tuleks lahutada eraldi seaduseelnõudeks ning seda valitsus juba tegi ning täna anti need eelnõud eraldi eelnõudena üle. Nii et me oleme sada protsenti täitnud selle opositsiooni põhinõude. Teise põhinõude, võtta tagasi peretoetuste seaduseelnõu, kohta ütlesin ma ka puldist, et see ei ole kompromissettepanek, vaid ultimaatum ja ultimaatumitega kompromisse ei saavutata. Aga mul on väga hea meel, et täna hommikul istungisaalis Tanel Kiigega debateerides, möönis ka tema, et see ei ole imperatiivne nõue, vaid tema ootus on ikkagi see, et selle eelnõu üle oleks võimalik debateerida ja see võimalus on olemas. Kinnitan kõigile, et vabariigi valitsusel ega peaministril ei ole vähematki plaani siduda ühtegi eelnõud usaldusküsimusega, mitte ühtegi. Teoreetiliselt on vabariigi valitsusel juba eelnõu esitamisel õigus siduda see usaldusküsimusega, aga vabariigi valitsus ei ole seda teinud ja tal ei ole ka seda plaani. Nii et mina väidan, et koalitsioon on teinud väga pika sammu, praktiliselt maksimaalselt pika sammu, mida on üldse võimalik teha, kui tahad oma põhimõtteid natukenegi kaitsta. Kui opositsioon ei täida oma lubadust, lõpetada obstruktsioon, siis on nad kahjuks usaldust tugevalt kuritarvitanud ning nii on väga raske kokkuleppeid ja kompromisse saavutada. Praegu on tõepoolest tagatud nelja maksueelnõu ja peretoetuste debatt parlamendis. Koalitsioon on loonud kõik eeldused selleks, et parlament saaks oma tööd jätkata.