MIS UUDIST? ⟩ Tarand: riigikogu kultuur on alla käinud varemgi, aga praegune on esmakordne

Kolmapäevases saates arutleti nii 9. mai Ivangorodi ürituse ja Narva linna vastuse üle kui ka peatuti riigikogus toimuval.

«Kui me mõtleme Ivangorodi ponnistusele: panna üles lava ja tekitada üle jõe mingit heliefekti. Nagu paljugi Putini elus, on ilmselt ka see läbi kukkunud,» arvas Tarand, lisades, et Narva muuseumi plakat Eesti poolel oli ütlemata elegantseks vastuseks. «Ma arvan, et kogu režiiprojekt oli asjata, sest nad ei saanud enam Eesti poolt filmida.»

Tarand meenutas sel teemal rääkides 1992. aastat: «Kui Ivangorodi linnus sai 500. aastaseks, oli meie poolel kindlust juba natukene vuntsitud. Vene keskvalitsus eraldas raha, et ka nende kindlus ilusamaks teha. Raha tuli aga jalamehe sammul Moskvast ja see varastati kõik ära. Ainus, mis nad teha said, oli paar ruutmeetrit katust tõrvata,» rääkis ta.

Endine eurosaadik ja riigikogulane arutles ka pidurdunud riigikogu töö üle. Tarandi jutu järgi on töökultuur alla käinud ennegi, kuid praegu toimuv on erakordne. Kui EKRE ja Keskerakonna soovist demokraatia kinni jooksutamises saab ta isegi aru, ei mõista ta Isamaad: «Miks on sellest huvitatud Helir-Valdor Seeder, korralik mulgi talumees? Ei saa aru.»