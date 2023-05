VÄLKVIDEO ⟩ Mäletate Reformierakonna valimisreklaami? Priit Sibul: te tõlgendasite seda valesti!

Hanimägi sõnul on Reformierakond inimesi valimiste eel oma reklaamidega totaalselt eksitanud. «Needsamad eakad, kellele televiisoris lubati… ja lausa hüpati nende diivani kõrvale ja öeldi, et teil tuleb pensioni tõus, sotsiaaldemokraadid lubasid lausa 1200 eurot nelja aasta jooksul... Ja täna tegelikult öeldakse, et pensionitõusu asemel tuleb teile käibemaksutõus juba järgmisest aastast,» kritiseeris Hanimägi vastuolusid lubaduste ja reaalse elu vahel.