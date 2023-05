Sõjastuudio ⟩ Kas Venemaa võis droonirünnakud Kremlile ise lavastada?

Millised võivad olla Venemaa edasised käigud antud süüdistuste valguses? Mis on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi eesmärgid seoses visiitidega Soome ja Hollandisse? Milline on hetkeolukord rindel? Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid kell 12 algavas otsesaates «Sõjastuudio», kus seekordseteks külalisteks on riigikogu väliskomisjoni liige Urmas Reinsalu (Isamaa) ja Postimehe ajakirjanik Erkki Bahovski.