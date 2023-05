JULGEOLEK TÄNA ⟩ Milliseks riigikaitseliseks kriisiks Eesti tegelikult valmis on?

Riigikontroll avaldas mõne nädala eest auditi kokkuvõtte «Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek». Selles auditeerite, kas ministeeriumid on valmis täitma kokku lepitud ülesandeid riigikaitselise kriisi korra. Jõuti järeldusele, et kõikide teiste ministeeriumite valmisolekus on puudusi ning ainsana ei tuvastatud neid kaitseministeeriumi puhul. Tuleb muidugi arvestada, et kaitseministeeriumi ainsaks ülesandeks ongi sõjaks valmistumine.