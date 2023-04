SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: täna hommikul oli tegemist kombineeritud rünnakuga, et häirida Ukraina õhutõrjet

Eile teatas NATO peasekretär, et lubatud sõjatehnikast 98 protsenti on Ukrainasse jõudnud. Kas see tähendab, et kevadpealetung võiks varsti alata?

Seda me oleme siin oletanud juba mitu nädalat, et millal see kevadpealetung algab ja kuidas algab – paraku teavad seda ainult ukrainlased, ja neid, kes seda teavad, pole väga palju. Ukrainlased kaitsevad operatsiooni julgeolekut ülihästi, üksused saavad ilmselt käsud ja korraldused kätte nii hilja, kui võimalik ehk siis loetud tunnid enne pealetungi algust.

«Selle üle võib küll spekuleerida, kust ja kuidas ukrainlased ründavad, aga ukrainlased kindlasti üllatavad, nad teevad midagi hoopis teistmoodi ja hoopis teises kohas.»

Mina venelaste asemel oleksin küll väga murelik, sest tehnoloogiliselt on need relvasüsteemid, mis on ukrainlastele antud, kindlasti Vene süsteemidest üle. Ukrainlased on väga häälekalt öelnud, et neil on vaja õhukatet ja lähiõhutoetust, et nad ei saa muidu massiivset rünnakut läbi viia. Ja nüüd on NATO liitlased järjest ka teatanud, et ukrainlased saavad teatud hulgal mitmeotstarbelisi lennukeid MIG-29.

Nii et see lähiõhutoetus on ukrainlastel samuti olemas. Kuigi ka Venemaa on oma sõjatööstust järjest käima saamas, ei suuda nad ikkagi asendada tanke ja lahingusoomukeid sel määral, nagu nad neid kaotavad.

Ootus kevadpealetungile on väga suur. Millised võiksid olla võimalused edu saavutada?