MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ Riina Sikkut: tervishoiukuludel ei ole lage ees

Nüüd olen ka mina juhtumisi tagasi, et Tallinna jaoks lahendusi arutada. Ent need saavad olema pigem töökorralduslikud, mitte nii, et keelame poliitilise otsusega kellegi mineku EMOsse. Me räägime pigem inimeste käitumise muutmisest - see võtab aega.

Kui EMO ja kiirabi mured on ainult Tallinnas, kas ei saaks kiiremini otsustada?

Tallinnas elab 430 000 inimest, kelle käitumist me soovime muuta.

Mida inimene peab enda juures muutma?

Mitte minema EMO järjekorda. Aga kui me tahame, et inimesed otsustaksid teisiti, siis nad peaksid teadma neid käitumisjuhiseid. Neid on soovitatud just viimase paari-kolme aasta jooksul.

Teistmoodi otsus tähendab seda, et mine perearsti juurde. Paljudel ei ole perearsti või ei taha inimene mingil muul põhjusel sinna minna. Eestis on puudu 100 perearsti, perearstide seltsist Le Vallikivi prognoosi kohaselt kümne aasta pärast 300. Vallikivi sõnul läheb veel kümme aastat olukord halvemaks, isegi kui me hakkame kohe midagi parandama. Kas valguskiirt tunnelis ei paistagi?

Vaidleksin vastu kahes asjas. Pole ainult nii, et inimene ei taha perearsti juurde minna. Meil on inimesi, kes on kindlustuskaitseta või kes ei tea, kes on nende perearst.