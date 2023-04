JULGEOLEK TÄNA ⟩ Ilmus Moskva luurekeskustes oodatud teos

Eelmise nädala üheks suuremaks julgeoleku hetkeolukorda ja väljakutseid avavaks teemaks oli Kaitsepolitsei aastaraamat. Vaatame korraks sisse, mida KAPO avalikkusele välja tõi ning millised järeldused võib teha ridade vahelt. Loomulikult on asju, mida eriteenistus saab avalikkuse ette tuua ning samuti on arusaadav, et mitmed asjad jäävad varjatuks, sest lisaks Eesti avalikkusele loetakse seda väljaannet ka Moskva luurekeskustes.

Teise teemana võtame tähelepanu alla olukorra Ukrainas ja Kiievile antava abi. Pentagoni saladokumentide leke paljastas, et abi kohalejõudmine toob kaasa riski planeeritavale kevadisele rünnakule ja takistab suuremahulist edenemist. Luureleke ise on saanud vähemalt osalise lahenduse, sest lekitaja peeti kinni. Samas ei ole lõpuni selged tema motiivid. Samuti pole selge kogu vajaliku abi jõudmine rindele ning samuti on olnud küsitavusi muu abi jõudmisega sihtkohta. Kuna iga sõja ja suurema kriisi ümber on palju segadust, siis on vägagi kohane esitada küsimusi, mis võivad kahtlusi hajutada.