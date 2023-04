OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ülle Madise: maksude üle otsustavad siiski riigikogu liikmed

Ongi juba väga kiire ja just seepärast me sellise ettekande ka koos nõunikega tegime, et meie juurde tulid nii looduskaitsjad oma täiesti õigustatud muredega, kui ka ettevõtjad, täpselt sama õigustatud muredega. Eesti on ühinenud Pariisi kliimakokkuleppega, Euroopa Liidu kliimamäärus tähtajad on paika pandud ning Eesti on nendega nõustunud, mõni tähtaeg on juba 2030, 2035, 2050. Kui me räägime näiteks uue kaevanduse avamisest või sellest, et tuleb käima panna tööstus, leida töötajad, võib-olla kedagi ümber õpetada, siis see võtab aastaid. Põhiseaduse järgi ongi nii, et tuleb konkreetselt kirja panna, milline tegevus on lubatud, mis ajani on lubatud ja mismoodi on lubatud. Ettevõtja saab tegutseda ainult siis, kui tal on selleks tegevuseks luba ja loa andmisest ei tohi keelduda, kui seadus seda ei nõua. Väheoluline pole seegi, et inimesi ei tohi hirmutada. Praegu on inimestele jäetud mulje, et see, kuidas nad on elanud või elavad, ei kõlba kuskile, kõik tuleb teha teisiti. Et see auto, mis sul on, ei kõlba, sinu korter ei kõlba ja sinu maamaja ka ei kõlba. Tegelikult tuleb inimestele öelda, mis siis edasi saab. Need plaanid on osaliselt ka olemas, aga nende sisu peab olema selline, et meie inimesed ei satuks vaesusesse.