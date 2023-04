SÕJASTUUDIO ⟩ Indrek Kannik: on täiesti reaalne, et Ukraina droon 9. mai paiku Moskvasse saabub

Venelased kindlasti üritavad end ukrainlaste rünnakuks ette valmistada, nad ei taha, et neid tabaks samasugune ootamatus, nagu eelmisel sügisel Harkivi oblastis, kui Ukraina väed liikusid sisuliselt ilma vastupanuta mitukümmend kilomeetrit ida poole ja vabastasid täiesti arvestatava territooriumi. Nii et nad püüavad aimata, mis on Ukraina võimalikud löögisuunad. On näha, et nad ehitavad kaitserajatisi ja kaevavad kaevikuid väga paljudel liinidel lõunas. Isegi Krimmis on hakatud seda tegema, eeldades Ukraina mereväedessanti, mida ma küll praegusel hetkel tulemas ei näe, kuna Ukraina merevägi on peaaegu olematu. Neil on üksikud väikesed kiirkaatrid, paraku nendega dessanti ei tee. Aga see näitab, et venelaste hirm rünnaku suhtes on ikkagi väga suur ja nad püüavad aimata, mis on ukrainlaste järgmine samm. Kui küsida, kas Venemaa suudab mingi omapoolse üllatuse ette võtta, siis pigem ei. Venelased on küll püüdnud jätta viimastel nädalatel muljet, et nad teevad ise rünnaku, paraku kulus nende suurem energia ära umbes kuu aega tagasi talvisel rünnakul ja pärast seda on lahingute intensiivsus märgatavalt vähenenud. Seda näitab ka venelaste hukkunute arv, mis oli intensiivsemal momendil üle 1000 päevas ja mis viimastel nädalatel on jäänud 500 kanti. Nad võivad küll üritada teatud regioonides oma positsioone parandada, üritades sellega ukrainlaste jaoks rünnaku alustamise keerulisemakset teha, aga ma pole päris kindel, kas neil sellekski jõudu jätkub. Näen praegusel hetkel nende tõsist aktiivsemat tegevust ikkagi ainult Bahmuti ümbruses ja ka Marjinka linnas, mujal on see pigem ründamise imiteerimine.