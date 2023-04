OTSE POSTIMEHEST ⟩ Arto Aas: oleme väga häiritud, et valitsus tahab alampalga kokkuleppesse sekkuda

Oleme plaanidega kursis ja oleme ka lubanud maikuu jooksul ametiühingute ja riigiga kokku leppida, kuidas alamapalga tõus järgmise nelja aasta jooksul peaks välja nägema. See on ajalooliselt olnud tööandjate ja ametiühingute omavaheline kokkulepe ehk siis tööturu osapooled lepivad kokku, milline on mõistlik ja saavutatav palgatõus. Siiani on seda Eestis sellisel viisil tehtud ja see on euroopalik tava. Oleme tegelikult väga häiritud sellest, et valitsus tahab siia sekkuda. Paraku on see sotsiaaldemokraatide peamine lubadus. Me saame aru, et see on poliitiline, aga proovime siiski hoida selle kokkuleppe sõlmimise enda kätes, et ta ei liiguks kusagile valitsusse või parlamenti. Oleme ka varasematel aastatel pingutanud selle nimel, et alampalk kasvaks kiiremini kui keskmine palk, aga kui me pingutame üle ja alampalga tõus tuleb liiga kiire, siis tegelikult töökohad kaovad ja alampalga saaja võib hoopis töötuks jääda või siis hakatakse maksudega susserdama. Inimesed küll käivad tööl, aga mingi osa palgast saavad ümbrikus või töötavad üldse mustalt. Keda siis ei rõõmustaks palgatõus, aga kui see ei ole tööandjale reaalselt saavutatav, siis me teeme Eesti tööturule ja inimestele hoopis kahju.