SÕJASTUUDIO ⟩ Leo Kunnas: pealetung algab siis, kui ukrainlased on suutnud uutel raskerelvadel baseeruvad üksused ette valmistada

Millised seal edasiliikumise võimalused on?

Bahmutil iseenesest sõjalist tähtsust ei ole, aga mida kauem on seal lahinguid peetud, seda enam näevad mõlemad Bahmutis moraalse võidu küsimust ja see on ka põhjus, miks Ukraina seda linna nii visalt kaitseb. Tuletagem meelde, et kui analoogne olukord oli Lõssõtšanskis ja Sjevjerodonetskis, siis Ukraina pool ei hakanud seal iga hinna eest positsioone hoidma, kuigi need linnad olid elanikkonna arvu poolest mõlemad üle 100 000, Bahmut on 70 000 ehk siis Narvaga samas suurusklassis. Kui Ukraina mastaape arvestada, siis Bahmuti võiks võrrelda sellega, kui me Eestis kaotaksime Obinitsa või Orava. Kahtlemata oleks meel kurb, aga sõja saatust see ei otsusta. Selliseid Bahmuti-suuruseid linnu on kogu Donbass täis.

Millises rindelõigus võiks kevadpealetung toimuda?

Mul on tõesti selles osas oma mõtted ja ka mõned oletused, aga praegusel juhul ma neid ei käsitleks. Kõik võib sündmusi mõjutada.

Millest see oleneb, millal ukrainlased kevadpealetungi alustavad?

Nad alustavad seda siis, kui suudavad oma uued väed vähemalt minimaalsel tasemel ette valmistada. Minu hinnangul valmistavad ukrainlased ette umbes 10–12 brigaadi, suurem osa neist rasked brigaadid jalaväe lahingumasinete ja tankidega, sest Ukraina on saanud lääneriikidelt uusi tanke, mis on nüüd kohal. Nii et uute raskerelvade baasil üksuste ettevalmistamine käib ja need võiksid saada teoreetiliselt lahinguvalmis mai lõpuks või juuni alguseks. Need on väeüksused, mida pole seni veel lahingus kasutatud.

Kui palju võiks Pentagoni luureandmete leke kevadsuvist pealetungi rikkuda?