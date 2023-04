JULGEOLEK TÄNA ⟩ Kas koalitsioonileping tagab meie julgeoleku?

Avaldatud on uus koalitsioonileping, kust saab lugeda ka seda, mis on plaanitud järgmise nelja aasta jooksul, mil koalitsioon loodab võimul püsida, juhtuma ka julgeoleku valdkonnas. Võib öelda, et teatud valdkondades on julgeolekuvajaduste kattuvus reaalsete väljakutsetega ka päriselt olemas. Siiski on asju, millele peab pöörama tunduvalt rohkem tähelepanu. Kuigi koalitsioonileping on justkui koostatud pikka plaani silmas pidades, siis pigem paistab keskendumine juba kokkulepitud asjade kirjapanemisele.