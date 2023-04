Tartu Ülikool on rahvusülikool ja Eesti juhtiv teaduskeskus, mis valib 20. aprillil uue rektori. Milline on Tartu Ülikooli roll Eesti ühiskonnas? Kuidas tagada teadlaste järelkasv? Kas ja mis kujul tuleb tagasi tasuline kõrgharidus? Millised on eestikeelse kõrghariduse väljavaated? Ülikooli arenguvisioonide üle arutlevad rektorikandidaadid: praegune rektor professor Toomas Asser, makroökonoomika professor Raul Eamets ja bioinformaatika professor Jaak Vilo.