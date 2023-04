ÜTI teadusseminar ⟩ Haridus – uus või vana poliitiline lõhe? Eesti heaolupoliitikate arengud ja neid kujundavad arvamused võrdlevas vaates

Haridus on inimese elukaare oluline kujundaja ja eestlased on teada-tuntud oma kõrge haridususu poolest. Samas kaldume hariduse võimalusi ühiskondlike probleemide lahendamisel üle hindama, teadvustamata, et ebavõrdses keskkonnas toodavad haridusinvesteeringud kihistumist pigem juurde. On isegi arvatud, et haridusest on nüüdsel ajal kujunemas olulisim poliitiline lõhe ning inimese haridustaseme põhjal saab hõlpsalt tema poliitilisi eelistusi seletada.