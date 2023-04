OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tõnis Leht: ilmselt on koalitsioonikõnelustel laual ka uued maksud ja maksutõusud

Sisuliselt on nendel viimastel päevadel vaja teha ka kokkuleppeid, mis suunas nende kärbetega liikuma hakata. Fakt on see, et igasugused kärped saavad olema ühiskonnas väga terava tähelepanu all. Meenutame siin näiteks Kaja Kallase ja Jüri Ratase valitsust, kui tehti ka väike kärpimisharjutus ja seda kära, mis tõusis, kui huvihariduse mõnda miljonit mindi vähemaks võtma või asuti kaitseväe orkestri kallale. Nii et on üsna selge, et need teemad vajaksid ikkagi koalitsiooni poolt mingisuguseidki suuniseid ja kokkuleppeid, mitte et see jääks ainult iga ministri voliks. See on ju ka välja öeldud, et ei soovita kärpida nii, et igaüks saab protsendi ja siis kõik lõikavad ühtlaselt, sellist krokodilli stiilis lauskärpimist ei ole ju keegi soovinud. Eesti 200 on kõige enam rääkinud sellest, et kulud tuleks läbi vaadata sisuliselt, et otsustada, mida riik peaks tegema ja mida ta ei peaks tegema. Samas nii põhjalikku auditit ei ole võimalik järgmise eelarve perspektiivis paari kuuga teha, nii et väljakutseid on.