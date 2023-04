SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik: sõjablogija oli kunagine Donetski pätt, kes tapeti ilmselt Vene võimueliidi arveteklaarimise käigus

Bahmuti juures nad ikkagi katsetavad sest praegu on seal kuuldavasti nii Wagneri armee, kui ka see osa Vene armeest, mis on suhteliselt professionaalne.

Kõige intensiivsemalt jätkubki venelaste rünnak just Bahmuti suunal, nad on jõudnud linna keskosale üsna lähedale, nii põhja kui lõuna poolt tulles, nii et ei saa lõpuks välistada, et ukrainlased peavad linna keskosa ikkagi loovutama, lihtsalt sõjalisest otstarbekusest lähtuvalt ja jätkavad linna kaitsmist selle lääneosades. Aga Bahmut polegi kõige olulisem, tähtis on vaadata, kuidas toimuvad Ukraina ettevalmistused mõne ajal jooksul algavaks vasturünnakuks. See, kas venelased saava Bahmuti kesklinna kätte, üldises sõjaperspektiivis otsustava tähtsusega ei ole.

Eile sai ühes Peterburi kohvikus surma tuntud Vene sõjablogija Tatarski, kellel oli üle 500 000 jälgija, mida sellest sündmusest järeldada?

See juhtus kohvikus, kus toimusidki pidevalt Vene sõjapropagandistide üritused. Tüübi kohta teame, et ta oli tegelikult Donetski pätt, kes 2014. aastal hakkas venelaste poolel sõdima, hiljem kolis Venemaale üle ja sai nii öelda sõjakorrespondendiks ja suureks kultuuritegelaseks. Ka see ürituski, mis eile kohvikus toimus, oli tema nii öelda loominguline õhtu. See, et üritus just selles kohas toimub, oli teada, nii et erinevatel jõududel oli võimalik rünnakut kavandada. Venelased muidugi süüdistavad, et seda tegid ukrainlased, aga mina pean seda üsna ebatõenäoliseks variandiks. Ukrainlaste jaoks oleks selline sügaval vaenlase territooriumil olev operatsioon suhteliselt mõttetu. Pigem on see märk sellest, et Vene eliidi sees toimub arveteklaarimine. Samas jääb alati ka võimalus, et see oligi üksik tütarlaps, kes oli vihane Vene sõja peale ja ta võttis üksiküritajana operatsiooni ette.

Venelaste huvides ei peaks ju olema näidata, et neil on riigis keegi, kes on sõja vastu?