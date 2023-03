Gert Jervan, Tallinna Tehnikaülikooli professor, IT teaduskonna dekaan.

Kas tehisintellekt on jõudnud inimese ületamisele liiga lähedale või koguneb tulevikuvara liiga väheste kätte? Kuidas ära hoida inimese jaoks pahatahtliku tehismõistuse tulekut? Milliseid garantiisid selleks vaja on? Stuudios on Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna dekaan, professor Gert Jervan.